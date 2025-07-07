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15:33, 7 июля 2025Бывший СССР

Раскрыты детали продвижения ВС России на сумском направлении

Марочко: Российская армия взяла около 5 километров границы с Сумской областью
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Около пяти километров государственной границы России на стыке с Сумской областью перешли под полный контроль Российской армии. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Со взятием Бессаловки мы взяли под контроль государственную границу, которая находилась в так называемой серой зоне, и начали формировать буферную зону. Сейчас приблизительно около пяти километров государственной границы под нашим полным контролем», — сказал он.

Также Марочко добавил, что контроль над этими участками необходим для создания плацдарма с целью дальнейшего продвижения российских войск.

Ранее Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции сообщило, что Российская армия взяла под контроль Бессаловку в Сумской области. Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Север».

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