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07:00, 7 июля 2025Забота о себе

Раскрыты главные правила гигиены для сохранения сексуального здоровья

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Тамара Мартинес Фаринос заявила, что для сохранения сексуального здоровья необходимо соблюдать восемь простых правил гигиены. Их она перечислила в разговоре с изданием ADN.

Как отметила Фаринос, мыть половые органы необходимо ежедневно. Также она призвала выбирать исключительно хлопчатобумажное нижнее белье и отказаться от использования парфюмированного мыла для очищения интимных зон.

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По словам сексолога, лобковые волосы не стоит сбривать полностью, так как они выполняют защитную функцию. При занятии сексом обязательно нужно пользоваться презервативами, напомнила она.

В заключение Фаринос порекомендовала чистить зубы и мыть руки перед половым актом, избегать введения пениса во влагалище после анального секса без предварительной гигиены и ежегодно проходить медицинский осмотр.

Ранее уролог Элизеу Нето заявил, что секс в сауне опасен для здоровья. По его словам, из-за высокой температуры и влажности увеличивается риск обезвоживания.

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