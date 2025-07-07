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10:04, 7 июля 2025Мир

Раскрыты планы Израиля после войны с Ираном

WP: Израиль может начать нормализацию отношений с Сирией и Саудовской Аравией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

После окончания вооруженного конфликта с Ираном Израиль может начать нормализацию отношений с Сирией и Саудовской Аравией. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«С политической точки зрения у [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху не будет лучшей возможности, чем та, что у него появилась после успеха в Иране. Он может заключить региональное соглашение с Сирией, начать диалог с Саудовской Аравией, вернуть заложников», — говорится в материале.

Как утверждается, теме возможного расширения Соглашений Авраама с арабскими странами будут посвящены предстоящие переговоры между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Американский лидер надеется, что перемирие с Ираном может послужить основой для гораздо более прочного мира на Ближнем Востоке, отмечает издание.

Ранее стало известно, что влиятельные шейхи из города Хеврон на Западном берегу реки Иордан выступили за присоединение к Соглашениям Авраама с Израилем в обмен на признание «эмирата Хеврон».

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