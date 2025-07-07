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02:55, 7 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности жесткой посадки вертолета в Адыгее

При жесткой посадке вертолета в Адыгее пострадал один человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Южная транспортная прокуратура

В Республике Адыгея при жесткой посадке вертолета Bell-407 пострадал пилот. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

Уточняется, что в вертолете кроме пилота никого не было. «В ходе осуществления посадки на окраине поселка Учебное лесничество Майкопского района [вертолет] допустил касание столба уличного освещения, ... и совершил жесткую посадку на грунт», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пилота с травмами госпитализировали. Информация о характере травм и состоянии пострадавшего не приводится. Следователи начали проверку.

Ранее о начале проверки в связи с этим инцидентом сообщала Южная транспортная прокуратура.

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