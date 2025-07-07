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17:30, 7 июля 2025Путешествия

Россиянин ворвался в чужую квартиру в Таиланде, разделся догола и выпал с балкона

The Phuket News: Россиянин ворвался в квартиру на Пхукете и выпал с балкона
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянин ворвался в комнату общежития на Пхукете, Таиланд, и выпал с балкона. Об этом сообщило издание The Phuket News.

По данным источника, вечером 6 июля 27-летний Максим М. проник в чужую квартиру на третьем этаже здания и выбил окно. Он перепугал живущую там женщину, из-за чего та выбежала из комнаты.

Затем мужчина разделся догола, выбежал на балкон и упал на землю. Его нашли под окнами здания без сознания и увезли в больницу. Отмечается, что полиция обыскала его квартиру, однако не нашла там наркотиков или подозрительных предметов.

Местные власти связались с российским посольством, чтобы проинформировать семью туриста. Расследование продолжается.

Ранее другой турист из Японии отправился с женой на курорт Пхукет и не выжил в первый же день. Он пошел плавать и захлебнулся.

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