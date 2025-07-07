Расчет РСЗО «Ураган» забросал ВСУ тысячами листовок с призывами сдаться в плен

Артиллеристы группировки войск «Центр» с помощью реактивных снарядов «залистовали» позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) агитационными листовками о добровольной сдаче в плен на красноармейском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве уточнили, что один расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» забросал над украинскими позициями более 64 тысяч листовок с призывами сдаться. В Минобороны подчеркнули, что это позволит спасти не один десяток украинских солдат, насильно доставленных на боевые позиции.

Ранее российские военные сбросили на позиции ВСУ листовки с QR-кодами, которые ведут на инструкцию для безопасной сдачи в плен. Кроме того, на самой листовке призвали: «Возвращайся домой сегодня — ты нужен своим родным живым».