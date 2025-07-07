Российские чиновники перевели «гробовые» выплаты бойца СВО его новой жене вместо детей

В Челябинске «гробовые» выплаты бойца СВО перевели его новой жене вместо детей

В Челябинске чиновники перевели «гробовые» выплаты бойца специальной военной операции (СВО) на Украине его новой жене вместо детей от первого брака. Об этом пишет 74.RU.

Бывшая супруга военнослужащего уже девять месяцев пытается получить выплаты для своих сыновей после известий о том, что их отец уже не вернется с фронта. Как отмечает издание, на двоих дети должны были перечислить около 4,5 миллиона рублей, но была получена лишь треть от этой суммы.

Со слов россиянки, после развода отец поддерживал связь с детьми, несмотря на то, что женился снова, и в новом браке также родился ребенок.

«[Известия с фронта] я узнала сразу, я была на связи с военкоматом. Мы и на [церемонии захоронения] были. А на следующий день я позвонила в военкомат, сказала, что у него есть дети от первого брака, спросила, когда мне подойти и какие документы нужны. Мне озвучили список документов», — вспомнила собеседница издания.

В назначенный день — 8 октября — россиянка подала документы на выплаты, и выяснила, что новая жена военнослужащего сделала это раньше.

«Сотрудница военкомата, уже зная о том‚ что имеются дети от первого брака, не дождавшись комплекта документов от меня, передает написанные заявления нарочно через представителя части в этот же день», — высказала бывшая жена участника СВО свою версию произошедшего.

С ее слов, сотрудница военкомата якобы попросила не ставить дату на заявлениях, объяснив это большой загруженностью. «Я пошла на уступки (...) Мой комплект документов был отправлен в часть лишь спустя 36 дней — 14 ноября», — добавила женщина.

В итоге родители и новая семья бывшего супруга получили все положенные выплаты в конце ноября и начале декабря, а ее детям деньги так и не поступили на счет.

В страховой компании объяснили, что деньги уже распределены между указанными в документах получателями. Информацию о других детях они получили позже, после чего потребовали у получателей вернуть «лишнее», чтобы перераспределить средства, но этот процесс затянулся. Сейчас россиянка уже обратилась в суд.

Ранее в Свердловской области вдове и детям не вернувшегося с СВО бойца отказали в выплатах. Им должны были выплатить полтора миллиона рублей.