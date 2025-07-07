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15:47, 7 июля 2025Россия

Российские военные отразили атаку на приграничный регион

Минобороны: Системы ПВО отразили атаку на Белгородскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских войск на Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В сообщении поясняется, что системы ПВО срабатывали в период с 14:15 до 14:40 по московскому времени. Российским военнослужащим удалось сбить два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Каких-либо других подробностей об отражении атаки в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на понедельник, 7 июля, над российскими регионами сбили более 90 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, в частности, семь дронов было уничтожено над акваторией Черного моря.

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