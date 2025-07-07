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02:00, 7 июля 2025Наука и техника

Российскую «Горгону» сравнили с украинской «Бабой-Ягой»

«Известия»: Российский дрон «Горгона» превосходит «Бабу-Ягу» по скорости
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
БПЛА «Баба Яга»

БПЛА «Баба Яга». Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тяжелый гексакоптер «Горгона», разработанный российской компанией «АвиаТехноЛаб», превосходит украинский дрон «Баба-Яга» по скорости. Возможности аппаратов сравнили в материале «Известий».

«В пикировании максимальная скорость достигает 90 километров в час. Украинский беспилотник в два раза медленнее. Получается, что нашу машину поразить из того же стрелкового оружия намного труднее», — сказал сотрудник компании Святослав.

«Горгона» оснащена электродвигателями, поэтому работающий дрон можно услышать только с близкого расстояния.

Помимо базовой 15-дюймовой модели, разработчики создали 18-дюймовый дрон. Также компания работает над версией с рамой размером 22 дюйма, которая сможет нести до 50 килограммов полезной нагрузки.

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Ранее в июле стало известно, что российские бойцы модернизировали 122-миллиметровый боеприпас БК-13М, который используют в самоходных артиллерийских установках «Гвоздика», для сброса с дронов. Базовый снаряд БК-13 несет 1,8 килограмма взрывчатого вещества.

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