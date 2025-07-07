NYP: Рыбацкий стиль стал трендом лета 2025 года

Рыбацкий стиль стал трендом лета 2025 года. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Отмечается, что в текущем сезоне миллениалы и зумеры демонстрируют повышенный интерес к таким поисковым запросам, как «рыбная сумка», «татуировка в виде сардины» и «рыбацкие сандалии». К тому же наряды в рыбацком стиле и образы морской эстетики доминировали и на подиумах во время прошедших Недель моды в Нью-Йорке.

Особую популярность обрел маникюр с рисунками чешуи, а также изображением различных видов рыб. «На самом деле мне просто хотелось запечатлеть ностальгию по рыбалке, на которую я ходил в детстве. Отсюда и появился такой дизайн, который завирусился в соцсетях», — так моду описала мастер по маникюру Кэмерон Шорт.

Ранее сообщалось, что неопрятность также стала новым модным трендом.