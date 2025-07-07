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13:48, 7 июля 2025Силовые структуры

Смертельный наезд на охранника парковки в Москве попал на видео

В Москве водитель каршеринга насмерть сбил охранника парковки, чтобы не платить
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве 21-летний водитель каршеринговой машины совершил смертельный наезд на охранника платной парковки. ЧП попало в объектив уличной камеры видеонаблюдения. Запись опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина подбегает к отъезжающему автомобилю, но тот набирает скорость.

По данным МВД, водитель автомобиля каршеринга выезжал с платной парковки на Волгоградском проспекте, но не захотел оплачивать стоянку и повздорил с охранником. Машина совершила наезд и скрылась. В течение часа водителя задержали полицейские. Им оказался 21-летний мужчина. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Пострадавший охранник был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что в Саратове автомобиль под управлением пьяного водителя влетел в детей, стоявших на тротуаре у светофора. Жертвой наезда стала 14-летняя девочка.

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