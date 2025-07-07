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21:27, 6 июля 2025Бывший СССР

Солдаты ВСУ с инвалидностью оказались в бедственном положении после демобилизации

ТАСС: Солдаты ВСУ с инвалидностью начали жаловаться на бедственное положение
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), получившие инвалидность, начали массово жаловаться на свое бедственное положение после демобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В соцсетях отмечается рост протестных настроений среди уволенных по состоянию здоровья (ампутантов) из 129-й отдельной бригады теробороны», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в комментариях официальных ресурсов бригады отмечается наплыв бывших солдат с жалобами.

Кроме того, в соцсетях появляются и посты от родных и близких военнослужащих этого подразделения, признанных пропавшими без вести.

Ранее один из украинских пленных рассказал, что мобилизованных на Украине помещают в пустые тюрьмы, чтобы у них не было возможности избежать отправки на фронт.

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