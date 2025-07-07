США исключили из перечня террористов одну запрещенную в России группировку

США исключили запрещенную в РФ ХТШ из перечня террористических организаций

США исключили запрещенную в России группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ) из перечня иностранных террористических организаций. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

«Я аннулирую признание "Фронта ан-Нусра", также известного как Хайат Тахрир аш-Шам* (и других его наименований), иностранной террористической организацией», — уточнил американский госсек.

По словам Рубио, это решение было принято после консультации с генеральным прокурором США Пэм Бонди и американским министром финансов Скотом Бессентом.

Ранее глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания восстановит дипломатические отношения с Сирией. Лондон идет на этот шаг в связи с приходом к власти в арабской республике новых политических сил.