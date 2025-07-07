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13:32, 7 июля 2025Мир

США призвали поставить американцев выше Украины

Бывший советник Пентагона Колдуэлл: США должны ставить американцев выше Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Defence Ministry / Handout / Reuters

Власти США должны признать суровые реалии боевых действий на Украине. С таким заявлением в интервью The Wall Street Journal (WSJ) выступил бывший советник Пентагона Дэн Колдуэлл.

«Естественно, испытывать сочувствие к тяжелому положению Украины, но наши лидеры должны отбросить эмоции, признать суровую реальность и поставить безопасность американцев превыше всего», — сказал эксперт.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Киеву необходимо признать поражение и пойти на переговоры с Москвой. По его словам, западные страны не смогут спасти Украину.

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