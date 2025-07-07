Бывший советник Пентагона Колдуэлл: США должны ставить американцев выше Украины

Власти США должны признать суровые реалии боевых действий на Украине. С таким заявлением в интервью The Wall Street Journal (WSJ) выступил бывший советник Пентагона Дэн Колдуэлл.

«Естественно, испытывать сочувствие к тяжелому положению Украины, но наши лидеры должны отбросить эмоции, признать суровую реальность и поставить безопасность американцев превыше всего», — сказал эксперт.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Киеву необходимо признать поражение и пойти на переговоры с Москвой. По его словам, западные страны не смогут спасти Украину.