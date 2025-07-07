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10:05, 7 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о смене тактики ВСУ по одной причине

Politico: Наступление ВС РФ вынуждает Украину менять тактику
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Наступление Российской армии заставляет украинское командование менять тактику и сокращать линию обороны. Об этом сообщает Politico.

«Изменяющаяся тактика наступления России вынуждает Украину адаптироваться, сокращая линии обороны и строя малоэтажные опорные пункты», — передает издание.

Сообщается, что перестройка подрывается хаотичным подходом к укреплению линий фронта, в частности, из-за того, что местные командиры используют совершенно разные подходы. Также отмечается, что из-за нехватки боевых подразделений эффективность укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко снижается.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ несут потери в зоне специальной военной операции из-за усталости подразделений и низкого морально-психологического состояния.

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