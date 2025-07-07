Акции Tesla упали после объявления Маска о создании партии

Акции Tesla на премаркете упали на семь процентов из-за заявления Маска о партии

После заявления миллиардера, гендиректора автопроизводителя Tesla Илона Маска о создании новой политической партии в США акции его компании на премаркете рухнули почти на семь процентов. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Стоимость бумаги упала с 315 до 295 долларов. В последний раз на таком уровне акции Tesla находились в середине мая. В последние месяцы главным триггером для движения котировок компании стали взаимоотношения Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, и сейчас они находятся в худшей точке.

После того как глава Белого дома подписал «большой прекрасный закон» (One Big Beautiful Bill), предусматривающий в том числе увеличение потолка госдолга на пять триллионов долларов, а также отмену субсидий на покупку электромобилей, Маск выполнил свое обещание и сообщил, что начинает работу над новой партией «Америка».

Глава Tesla последние пару месяцев критиковал закон, называя его «отвратительной мерзостью», но потом пытался сгладить резкие заявления по поводу политики республиканца, который пришел к власти с его помощью. Трамп назвал заявление бывшего соратника нелепостью, его самого охарактеризовал как «сошедшего с рельсов».

В свою очередь, Илон Маск назвал министра финансов США Скотта Бессента марионеткой миллиардера Джорджа Сороса и отметил, что ощущает себя использованным для прихода к власти.

По данным СМИ, главным поводом для гнева Маска стали именно потерянные субсидии. За прошлый год Tesla получила благодаря им 2,8 миллиарда долларов, что составляет 39 процентов прибыли. В первом квартале этого года без субсидий автопроизводитель оказался бы убыточным.