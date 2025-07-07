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00:15, 7 июля 2025Наука и техника

Названы самые популярные беспроводные наушники в мире

CR: Лидером мирового рынка беспроводных наушников стала Apple со своими AirPods
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Корпорация Apple продолжила лидировать на мировом рынке беспроводных наушников. Это отмечается в отчете Counterpoint Research (CR).

В материале говорится, что Apple занимает первое место на рынке TWS-гарнитур, она имеет почти четверть рынка. Самой продаваемой моделью в мире назвали наушники AirPods. Специалисты прогнозируют, что по итогам 2025 года Apple получит 21 процент рынка.

На второй позиции должна оказаться Xiaomi, которая получит долю 8 процентов. Третьей будет фирма boAt — ее доля в конце 2025 года составит 5 процентов. Ниже расположились Samsung и JBL — меньше 5 и 4 процентов соответственно.

Авторы отчета предсказали, что Apple будет и дальше оставаться главным производителем беспроводных наушников. В конце года она должна представить модель AirPods Pro 3, которая окажется популярной. Однако основным драйвером роста рынка окажутся наушники стоимостью до 50 долларов, или около 4 тысяч рублей.

По оценкам CR, рынок TWS-наушников за 2025 год вырастет на 3 процента. Согласно долгосрочному прогнозу, сегмент беспроводных наушников будет постоянно расти как минимум до 2028 года.

Ранее специалисты по кибербезопасности ERNW заявили, что ряд уязвимостей в протоколе Bluetooth позволяли хакерам взламывать беспроводные наушники и перехватывать данные.

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