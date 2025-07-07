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17:22, 7 июля 2025Силовые структуры

Учредитель крупнейшей нефтехимической компании России стал жертвой шантажа

МВД возбудило дело о легализации 200 млн рублей на Ставрополье, трое арестованы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Шантажисты вымогали 500 миллионов долларов у учредителя одной из крупнейших российских нефтехимических компаний. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Вымогатели требовали от бизнесмена передать им 47 процентов акций компании, угрожая распространением порочащих его сведений. Различными способами члены преступной группировки похитили у потерпевшего продукты нефтепереработки, сжиженный газ и денежные средства, предназначенные для ремонта железнодорожных вагонов. Ущерб от преступлений превысил три миллиарда рублей.

Часть похищенных средств в сумме 200 миллионов рублей члены группировки легализовали, купив на них движимое и недвижимое имущество, в том числе дорогостоящие коммерческие объекты в нескольких регионах страны.

Трое фигурантов уголовных дел арестованы, пятеро соучастников объявлены в розыск. В ходе обысков у них обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, часть из которых была получена контрабандным путем. Также изъято имущество стоимостью шесть миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области задержали пятерых россиян, причастных к афере с хищением молочной продукции у крестьянско-фермерского хозяйства на 20 миллионов рублей.

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