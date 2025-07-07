Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 7 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли цель удара «Искандера» по пункту дислокации ВСУ в Чугуеве

Депутат Швыткин: Цель удара ВС РФ по пункту ВСУ в Чугуеве — продвижение
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Цель удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чугуеве Харьковской области — парализация противника и продвижение, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Цель — уничтожение противника, парализация его действий. С учетом этого — продвижение наших подразделений на дальнейшие рубежи», — раскрыл Швыткин.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в Чугуеве Харьковской области. На кадрах, которые были опубликованы в Сети, продемонстрировано нанесение ракетного удара ОТРК «Искандер» по ПВД 154 отдельной механизированной бригады.

Также в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удары гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по военным объектам на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео удара российских войск по цели в Краматорске

    У шведского дипломата по пути в МИД спустило колесо

    «Калашников» начал поставки «Граната-4-Э»

    Следователи завели уголовное дело после взрыва в жилом доме российского города

    Многодетным россиянам захотели предоставить скидки на некоторые товары

    Россия стала главным покупателем одного вида продукции из Узбекистана

    Володин назвал сроки рассмотрения вопроса о новом главе Минтранса

    В Пулково прокомментировали бунт пассажиров против платных курительных комнат

    Сестру Жанны Фриске экстренно прооперировали

    Шарапова раскритиковала западное СМИ за статью о Соболенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости