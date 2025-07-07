В России раскрыли цель удара «Искандера» по пункту дислокации ВСУ в Чугуеве

Депутат Швыткин: Цель удара ВС РФ по пункту ВСУ в Чугуеве — продвижение

Цель удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чугуеве Харьковской области — парализация противника и продвижение, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Цель — уничтожение противника, парализация его действий. С учетом этого — продвижение наших подразделений на дальнейшие рубежи», — раскрыл Швыткин.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в Чугуеве Харьковской области. На кадрах, которые были опубликованы в Сети, продемонстрировано нанесение ракетного удара ОТРК «Искандер» по ПВД 154 отдельной механизированной бригады.

Также в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удары гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по военным объектам на Украине.

