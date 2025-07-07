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11:55, 7 июля 2025Интернет и СМИ

Уехавшая из России Лазарева заявила о небогатой жизни за рубежом

Телеведущая Лазарева заявила, что эмигранты небогато живут за рубежом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшая в Испанию, заявила, что эмигранты небогато живут за рубежом. Об этом она рассказала в прямом эфире, запись которого доступна на YouTube.

«Мы сейчас все небогато живем — мы, перебежчики, переездчики внезапные. Денег у всех лишних нет», — отметила телеведущая. Она не стала раскрывать подробности своего финансового положения.

Ранее сообщалось, что Лазарева поностальгировала по временам работы в семейном шоу «Это мой ребенок?!», которое она вела. Телезвезда призналась, что до сих пор жалеет о закрытии этой передачи.

Перед этим ведущая рассказала об одном добровольном ограничении из-за внесения в реестр террористов. По словам Лазаревой, из-за присутствия в этом перечне она решила не брать интервью у живущих в России звезд.

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