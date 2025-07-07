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07:00, 7 июля 2025Бывший СССР

Украину предупредили о потере союзников в ближайшее время

Политолог Петро заявил, что союзники дистанцируются от Украины в ближайший год
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро заявил, что в течение ближайшего года союзники Украины начнут дистанцироваться от Киева. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза.

Петро предупредил, что Украина столкнется с потерей союзников, поскольку они выберут для себя путь США.

«Они [союзники] просто скажут, что папа [президент США Дональд] Трамп был прав, <…> Они объявят, что Украина не может победить и нам следует содействовать переговорам», — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что приостановить военную помощь Украине распорядился глава Пентагона Пит Хегсет. Американские СМИ отметили, что Хегсет уже в третий раз блокирует поставки оружия Киеву.

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