Поддержка самозанятых и малого бизнеса в России рухнула

«Известия»: Объем поддержки самозанятых и МСМ в России рухнул на 43 %

В первом квартале совокупная поддержка самозанятых и представителей российского малого и среднего бизнеса (МСП) рухнула на 43 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года при растущем спросе на нее. Об этом со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе» пишут «Известия».

В абсолютном значении показатель составил 72,3 миллиарда рублей, что сравнимо с кризисным 2022 годом, но если учитывать инфляцию за последние три года, то сумма окажется меньше. Само количество получателей помощи упало на 17 процентов, до 99,2 тысячи.

С этого года государство сознательно сократило льготы для предпринимателей через усложнение условий для них. Теперь взять их может не каждая компания, а только та, что работает в пяти выбранных приоритетных отраслях — это обрабатывающее производство, логистика, туризм, науке и IT. В результате ссуду может получить только каждый десятый желающий.

Эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац полагает, что сокращение поддержки связано с оптимизацией бюджетных расходов, на которую правительство идет из-за падения нефтегазовых доходов. По ее словам, такой подход чреват ростом безработицы и ослаблением конкурентоспособности российских производителей.

Глава комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов подчеркнул, что без доступа к финансированию компании не смогут развиваться и эффективно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках, а их трудности напрямую повлияют на экономическую ситуацию в стране.

Ранее эксперты ПСБ и «Опоры России» выяснили, что только семь процентов компаний из сегмента МСП готовы взять кредит по ставке выше 20 процентов.