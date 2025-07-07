Депутат Койтер: Германия перешла черту, начав производство оружия на Украине

Германия перешла опасную черту, начав производство оружия на Украине. Об этом заявил в интервью Asia Times депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

«Я думаю, есть явные признаки того, что мы пересекли черту. И что еще более важно, вопрос даже не в том, считаем ли мы себя участниками войны, а в том, как нас воспринимают окружающие, особенно Россия», — сказал политик.

По его словам, одно только восприятие Москвой Германии как своего врага и непосредственного участника боевых действий ставит ее в опасное положение. Койтер считает, что руководство страны во главе с канцлером Фридрихом Мерцем не в полной мере осознает те риски, которые оно создает своим нынешним курсом.

Ранее стало известно, что Германия захотела заключить с Соединенными Штатами сделку по вооружению Украины. Как утверждается, власти ФРГ ожидают согласия американской стороны на передачу Киеву двух систем Patriot, за которые заплатит Берлин.