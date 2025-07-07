В Челябинске впервые провели обмен вещей для собак

В Челябинске впервые провели обмен вещами для собак. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что мероприятие посетили десятки человек и их питомцев. На маркете челябинцы смогли найти новые поводки и другую амуницию для прогулок, развивающие игрушки и одежду на случай непогоды для собак всех пород. Каждый участник также получил биопакеты для выгула и угощения для питомцев.

Кроме того, на обмене выступила кинолог Ксения Никитина, которая рассказала, как правильно выбирать игрушки для собак и дала полезные советы по подбору амуниции. По словам эксперта, особенно важны для питомцев нюхательные коврики — они развивают интеллект и помогают справиться со стрессом.

Ранее в июле собака и робопес устроили танцы на российской набережной и попали на видео.