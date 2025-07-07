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18:06, 7 июля 2025Силовые структуры

В деле о строительстве фортификаций в Курской области появятся новые фигуранты

В деле о строительстве укреплений Курской области появятся новые фигуранты
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В уголовном деле о растрате средств, выделенных на строительство фортификаций в Курской области, ожидается появление новых фигурантов. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с исходом дела, сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, у следствия были и есть планы расширить уголовное дело, а, значит, в скором времени общественность узнает о новых фигурантах.

Утром 7 июля, с поста главы Минтранса указом президента Владимира Путина был уволен Роман Старовойт. Вскоре стало известно, что он покончил с собой.

Увольнение Старовойта с должности главы Минтранса может быть связано со вторжением Вооруженных сил Украины в регион, предположил ранее политолог Владимир Слатинов. По его словам, руководивший регионом в период строительства оборонительных сооружений Старовойт несет как минимум политическую ответственность за вторжение.

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