В деле о строительстве фортификаций в Курской области появятся новые фигуранты

В деле о строительстве укреплений Курской области появятся новые фигуранты

В уголовном деле о растрате средств, выделенных на строительство фортификаций в Курской области, ожидается появление новых фигурантов. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с исходом дела, сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, у следствия были и есть планы расширить уголовное дело, а, значит, в скором времени общественность узнает о новых фигурантах.

Утром 7 июля, с поста главы Минтранса указом президента Владимира Путина был уволен Роман Старовойт. Вскоре стало известно, что он покончил с собой.

Увольнение Старовойта с должности главы Минтранса может быть связано со вторжением Вооруженных сил Украины в регион, предположил ранее политолог Владимир Слатинов. По его словам, руководивший регионом в период строительства оборонительных сооружений Старовойт несет как минимум политическую ответственность за вторжение.