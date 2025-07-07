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16:58, 7 июля 2025Экономика

В Европе фермерам раздадут миллионы евро из-за ящура

Такач: Фермерам Словакии раздадут 40 миллионов евро из-за ящура
Вячеслав Агапов

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Фермерам Словакии раздадут 40 миллионов евро в качестве компенсации из-за вспышки ящура. Об этом заявил глава министерства сельского хозяйства страны Рихард Такач, его цитирует РИА Новости.

В рамках пресс-конференции представитель властей пообещал, что крупные словацкие хозяйства, которые были вынуждены забить скот из-за вспышки ящура, могут подать заявку на компенсацию ущерба.

«В течение нескольких дней мы компенсировали ущерб мелким животноводам… В случае же с сельскохозяйственными предприятиями, где были тысячи голов крупного рогатого скота, которые были уничтожены, процесс сложнее… Речь идет о гранте, он объявляется сегодня и до 1 октября 2025 года», — пояснил он.

По словам министра, для предотвращения распространения ящура в стране было ликвидировано 8,3-8,4 тысячи голов крупного рогатого скота.

Из-за протестов словацких фермеров Еврокомиссия решила не продлять торговые льготы, действие которых истечет 5 июня 2025 года, для продуктов с Украины. Как заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен, льготы, которые позволяли Киеву поставлять сельскохозяйственную продукцию на выгодных условиях, будут отменены спустя два месяца. В 2022-м Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Однако этот шаг ударил по местным фермерам — особенно по производителям из Польши, Франции, Венгрии и Словакии.

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