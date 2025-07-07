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16:01, 7 июля 2025Экономика

В Госдуме объяснили запрет снижать премии более чем на 20 процентов

Депутат Госдумы РФ Бессараб объяснила запрет снижать премии более чем на 20 %
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила практический смысл запрета снижать премии более чем на 20% от зарплаты, который должен вступить в силу с сентября. Об этом она побеседовала с «Ридусом».

«Нужно понимать, сколько может составлять наказание. До этого недобросовестные работодатели могли снизить даже не премию, а зарплату конкретному работнику до 50 % и более за какое-либо нарушение. Сегодня это невозможно», — заявила она.

Бессараб пояснила, что, когда новая норма вступит в силу, работника нечего будет лишить, если в составе заработной платы по условиям трудового договора не предусмотрены стимулирующие выплаты, а имеется только окладная часть.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года российские работодатели не смогут урезать премии своим сотрудникам более чем на 20 процентов от их зарплаты.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявлял, что закон, ограничивающий снижение премий сотрудников более чем на 20 процентов от зарплаты, позволит повысить прозрачность начисления премиальной части.

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