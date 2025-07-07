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10:04, 7 июля 2025Экономика

Россиянам назвали предел урезания премий

ФНПР: С 1 сентября в РФ можно будет урезать премию не более чем на 20 % от з/п
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Людмила Дутко / Фотобанк Лори

С 1 сентября 2025 года российские работодатели не смогут урезать премии своим сотрудникам более чем на 20 процентов от их зарплаты. Об этом заявил глава правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев. Его слова приводит ТАСС.

В настоящее время руководители ряда отечественных компаний нередко урезают премии своим работникам более чем на 20 процентов, чтобы снизить издержки. Они специально делают так, чтобы подавляющую часть оклада составляли премии. В случае же дисциплинарного проступка провинившегося сотрудника могут полностью лишить этой части з/п, пояснил Купреев.

Однако с осени следовать подобной стратегии у работодателей не получится, подчеркнул он. Новые поправки в Трудовой кодекс (ТК) РФ позволят избежать подобный ситуаций. С этого времени удерживать можно будет менее пятой части ежемесячного оклада провинившегося сотрудника.

Кроме того, в ТК внесли положение, согласно которому руководители компаний должны будут четко прописывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты, если премирование регулируется коллективным договором. Подобные изменения важны для защиты трудовых прав, отметил Купреев. «Профсоюзы поддерживают такие изменения в Трудовой кодекс <...> Четкие правила премирования сделают систему более прозрачной», — резюмировал он.

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