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18:25, 7 июля 2025Мир

В Китае отметили неожиданное поведение Путина в разговоре с Трампом

Sohu: Путин обескуражил США неожиданным поведением в ходе разговора с Трампом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин обескуражил США неожиданным поведением в ходе разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Sohu со ссылкой на мнение китайских аналитиков.

«Звонок президентов закончился безрезультатно, поскольку американцы недооценили решимость Путина», — отметили эксперты.

По мнению китайских аналитиков, российский лидер повел себя вопреки всем ожиданиям американской стороны. Они указали на то, что Вашингтон «явно не ожидал», что Путин будет непоколебим, из-за чего США «оказались обескуражены ситуацией и не знают, какой стратегии им теперь придерживаться».

3 июля Путин в ходе телефонного разговора заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей по устранению первопричин конфликта на Украине. При этом российский лидер сообщил, что Москва продолжает искать переговорное решение украинского кризиса.

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