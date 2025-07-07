В Кремле раскрыли причины выбора Путиным нового главы Минтранса

Песков: Никитин был выбран Путиным на пост главы Минтранса из-за его качеств

Андрей Никитин был выбран на пост главы Минтранса президентом России Владимиром Путиным из-за его качеств. Причины выбора главы государства раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящий момент, по мнению президента, рабочие качества, рабочий опыт Андрея Никитина будет наилучшим образом способствовать тому, чтобы важнейшее ведомство (...) выполняло свои задачи и функции», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь российского президента также добавил, что увольнение Романа Старовойта с поста министра транспорта не связано с утратой доверия.

Об увольнении Старовойта стало известно в понедельник, 7 июля. В должности министра бывший губернатор Курской области пробыл 419 дней. Его отставка произошла на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах. Неофициально увольнение также связывают с уголовным делом в отношении преемника Старовойта на посту главы приграничного региона Алексея Смирнова, которого обвинили в хищении миллиарда рублей.