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09:08, 7 июля 2025Бывший СССР

В ЛНР раскрыли потери ВСУ

Марочко: ВСУ потеряли за неделю более 4 тысяч бойцов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю с 28 июня по 4 июля потеряли более 4 тысяч бойцов. Об этом в Telegram заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Потери ВСУ в зоне ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили около 4090 украинских боевиков и наемников», — написал Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, наибольшие потери украинская армия понесла в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Ранее стало известно об упадке боевого духа в рядах ВСУ. Марочко отмечал, что причиной потерь у украинских войск становятся усталость подразделений и плохое морально-психологическое состояние.

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