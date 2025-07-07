В Москве еще одну промзону превратят застройку ЖК

Промзону на Соколиной Горе в столице застроят ЖК

Промзону в районе Соколиная Гора в Восточном административном округе (ВАО) столицы застроят жилыми комплексами (ЖК). Об этом сообщает MSK1.ru в Telegram-канале.

В этом районе под застройку отдадут около 24 гектар земли, или примерно 33 футбольных поля. Кроме ЖК появятся дома, построенные по программе реновации, а также офисные здания. Начало строительных работ запланировано на 2026 год.

В настоящее время в районе Соколиной Горы находятся офисы, торговый центр, Церковь святого преподобного Александра Свирского, несколько пятиэтажных зданий и один построенный ЖК.

Ранее сообщалось, что площадь Савеловского рынка в Москве застроят объектами общественно-делового пространства. Ожидается, что строительные объекты будут возводить в течение восьми лет.