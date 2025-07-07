В Николаевской области загорелся склад с боеприпасами

На Украине возгорание сухой травы привело к пожару на складе с боеприпасами

В Николаевской области возгорание сухой травы привело к пожару на складе с боеприпасами. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«В Николаевской области горит и взрывается склад боеприпасов», — сказано в сообщении.

По предварительной информации склад загорелся не из-за ракетного удара, а из-за возгорания сухой травы. Сообщается, что склад находится за пределами городов и сел, поэтому угрозы жизни людей нет.

Ранее стало известно о возгорании Белоцерковской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Причина пожара не раскрывалась официальными лицами Украины.