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13:37, 7 июля 2025Бывший СССР

В Николаевской области загорелся склад с боеприпасами

На Украине возгорание сухой травы привело к пожару на складе с боеприпасами
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Николаевской области возгорание сухой травы привело к пожару на складе с боеприпасами. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«В Николаевской области горит и взрывается склад боеприпасов», — сказано в сообщении.

По предварительной информации склад загорелся не из-за ракетного удара, а из-за возгорания сухой травы. Сообщается, что склад находится за пределами городов и сел, поэтому угрозы жизни людей нет.

Ранее стало известно о возгорании Белоцерковской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Причина пожара не раскрывалась официальными лицами Украины.

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