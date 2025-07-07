Депутат Рады Скороход усомнилась в желании Киева завершить конфликт на Украине

Депутат Верховной рады Анна Скороход усомнилась в желании Киева завершить конфликт на Украине. Она заявила в эфире YouTube-канала Politeka Online, что переговоры с украинской стороны ведут люди, не смыслящие в дипломатии.

Скороход отметила, что искренне верит в возможность завершения конфликта дипломатическим переговорным процессом. «Главное, чтобы у нас дипломатией занимались дипломаты, а не удобные офису [президента Украины Владимира Зеленского] (...) люди, которые ничего не смыслят в дипломатии и в ведении переговорных процессов», — подчеркнула депутат Рады.

Кроме того, как утверждает Скороход, Киев несерьезно относится к переговорному процессу по урегулированию конфликта. «Для политической власти, которая сейчас полностью под контролем офиса [Владимира Зеленского], (...) для них это действительно показуха», — признала она.

Ранее эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро заявил, что в течение ближайшего года союзники Украины начнут дистанцироваться от Киева. Петро предупредил, что Украина столкнется с потерей союзников, поскольку они выберут для себя путь США.