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11:21, 7 июля 2025Наука и техника

В России оценили антидроновую «Елку»

«Известия»: Дрон-перехватчик «Елка» может поразить любую цель
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские дроны-перехватчики «Елка», которые используют для поражения беспилотников противника в зоне СВО, способны сбить аппарат любого типа. Возможности дрона-ПВО оценили «Известия».

Антидроновая «Елка» состоит из ручной пусковой установки и кинетического перехватчика, который сталкивается с целью. Дрон, построенный по аэродинамической схеме «утка», получил электродвигатели с четырьмя винтами. Аппарат с системой самонаведения работает по принципу «захватил цель — выстрелил — забыл».

«Технически такой перехватчик может поражать любую цель — квадрокоптер, разведывательные беспилотники самолетного типа, дроны-камикадзе. Но проблема может возникнуть со скоростными и сильно маневрирующими целями, которые такой беспилотник может просто не догнать», — говорится в публикации.

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В мае Telegram-канал Lost Armour опубликовал ролик, демонстрирующий применение «Елки» в зоне СВО. Аппарат успешно перехватил разведывательный беспилотник «Фурия» Вооруженных сил Украины.

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