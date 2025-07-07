В российском городе ветеран Афганистана получил смертельный удар веткой

В Омске ветеран Афганистана Гайдук получил смертельный удар веткой

В Омске ветеран Афганистана и герой одного из американских фильмов Сергей Гайдук получил смертельный удар веткой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, часть дерева упала на россиянина, когда тот работал во дворе дома. Горожанин упал, сломал обе ноги, получил перелом основания черепа и другие травмы. Мужчина впал в кому, медики боролись за его жизнь, но не смогли реанимировать.

Гайдук обрел популярность после разошедшегося видео, на котором он ездил на бронетранспортере в очках и шлеме. Мужчина снялся в фильме AFGAN: The Soviet Experience.

В 1990-е Гайдук перебрался с семьей в Омск. В последнее время он занимался установкой кондиционеров.

Ранее сообщалось, что не стало единственного в Херсонской области ветерана Великой Отечественной войны. Семену Чумаченко было 98 лет.