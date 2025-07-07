В США назвали причину паузы в оказании военной помощи Украине

Белый дом: Пауза в оказании поддержки Киеву связана с проверкой военной помощи

Пауза в оказании поддержки Киеву связана с проверкой военной помощи всем странам, а не только Украине. Такую причину приостановки военной помощи назвала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Приостановить военную помощь Украине распорядился глава Пентагона Пит Хегсет. Американские СМИ отметили, что Хегсет уже в третий раз блокирует поставки оружия Киеву.

Ранее сообщалось, что решение Вашингтона приостановить военную помощь помешает Украине совершать атаки на российские линии снабжения.

До этого немецкий военный эксперт Томас Тайнер из Университета бундесвера в Мюнхене заявил, что без американских поставок боеприпасов, в частности, ракет к системам Patriot, противовоздушная оборона (ПВО) Украины перестанет существовать за неделю, а установки HIMARS окажутся бесполезными уже в сентябре этого года.