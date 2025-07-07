В США заявили о приближении России к освобождению всей ДНР

NYT: Россия приблизилась к освобождению всей территории ДНР

Российская армия приблизилась к освобождению всей территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT).

Утверждается, что это может произойти после взятия Вооруженными силами (ВС) РФ Константиновки. Издание называет этот населенный пункт «главной целью», так как он является «воротами в цепочку городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс Украины» в ДНР.

«В случае его падения почти все города, расположенные севернее, окажутся в зоне действия российских беспилотников. Это приблизило бы Москву к ее давней цели — занятию всего Донецка», — указано в материале.

Ранее военкор Андрей Руденко предсказал скорое окружение Константиновки Российской армией. Он предположил, что после этого ВС РФ смогут также начать окружение Славянска и Краматорска.

