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12:08, 7 июля 2025Забота о себе

Врач призвал отказаться от мочалки в душе

Врач Анхель призвал намыливаться в душе руками вместо мочалки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Врач Хорхе Анхель призвал намыливаться в душе руками, а не использовать для этих целей мочалку. Об опасности последней он рассказал изданию Vanitatis.

«Наука говорит, что лучше намыливаться руками вместо мочалки, поскольку она накапливает большое количество влаги из-за чего становится идеальной средой для размножения грибков и бактерий», — пояснил Анхель.

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По его словам, эти патогены приводят к различным инфекционным заболеваниям кожи, раздражению и неприятному запаху. Если же человек не хочет отказываться от мочалки, ему стоит регулярно ее менять. Также после душа важно хорошо отжать изделие и дать ему высохнуть в проветриваемом помещении, посоветовал врач.

Ранее врач Хусейн Ахмат предложил перестать пользоваться одним полотенцем на двоих. По его словам, из-за этого люди могут заразиться герпесом и другими заболеваниями.

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