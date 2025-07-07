Врач успокоила беспокоящихся о фигуре любителей пива

Эндокринолог Бузина: Причиной появления пивного живота могут стать соки

Пиво не всегда является виновником появления большого живота, уверена эндокринолог Екатерина Бузина. Другие причины его появления она назвала в беседе с aif.ru.

Бузина рассказала, что пиво вполне может привести к увеличению обхвата талии. Однако она успокоила любителей пенного напитка, заявив, что тот же эффект для фигуры будет, если каждый день пить фруктовые соки. Врач пояснила, что это происходит потому, что содержащаяся в этих напитках фруктоза превращается в жир и откладывается на талии и других частях тела.

Еще одной частой причиной появления «пивного» живота эндокринолог считает пассивный образ жизни. Она объяснила, что мускулатура играет важную роль в метаболизме жира, поэтому если объем мышц небольшой, энергия из пищи формирует жировую прослойку, которая по мере ослабления мышц пресса вываливается наружу. Кроме того, причиной снижения мышечной массы, помимо пассивного образа жизни, может стать и низкий уровень тестостерона. Она подчеркнула, что при низких показателях этого гормона жир нарастает как раз в области талии и живота.

Также повлиять на фигуру может дисбаланс других гормонов, уверена Бузина. По ее словам, кортизол, инсулин, гормоны щитовидной железы влияют на аппетит, чувство насыщения и метаболизм, провоцируя набор веса.

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