«Иди и смотри»: ВС России отразили контратаки ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России отразили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Противник атаковал в районе Юнаковки и на соседних участках фронта», — рассказал собеседник.

Источник канала заявил о полном провале контратак ВСУ. Подробностей о наступавших подразделениях и их количестве не сообщается.

Ранее глава украинского аналитического проекта DeepState Роман Погорелый раскритиковал командование ВСУ за провалы в обороне Сумской области. По его информации, власти в Сумской и Харьковской областях начали строить фортификационные линии только после наступления российских войск.