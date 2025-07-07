Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:23, 7 июля 2025Бывший СССР

ВС России отразили контратаки ВСУ в Сумской области

«Иди и смотри»: ВС России отразили контратаки ВСУ в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России отразили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Противник атаковал в районе Юнаковки и на соседних участках фронта», — рассказал собеседник.

Источник канала заявил о полном провале контратак ВСУ. Подробностей о наступавших подразделениях и их количестве не сообщается.

Ранее глава украинского аналитического проекта DeepState Роман Погорелый раскритиковал командование ВСУ за провалы в обороне Сумской области. По его информации, власти в Сумской и Харьковской областях начали строить фортификационные линии только после наступления российских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил Трампу на идею введения пошлин против БРИКС

    Военкор предсказал скорое окружение ключевого города в ДНР

    «Азартного игрока» Макрона уличили в одном соблазне

    Минэнерго отреагировало на идею ввести полный запрет на вывоз топлива

    В Николаевской области загорелся склад с боеприпасами

    Памятник Ленину увезли на свалку в российском городе

    Россиянам рассказали о правилах питания в жару

    США призвали поставить американцев выше Украины

    Четырехлетний мальчик впал в кому после лечения зубов в клинике под Москвой

    В России оценили возможность переноса места переговоров из-за поставок дронов Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости