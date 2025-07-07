Зарплаты резко упали в одной из крупнейших экономик мира

Kyodo: Реальная зарплата в Японии упала почти на три процента

Одна из крупнейших экономик мира, Япония, столкнулась с резким падением реальных заработных плат. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Оказалось, что соответствующий показатель в мае снизился на 2,9 процента, если сравнивать с данными за прошлый год. Более того, это стало пятым ежемесячным снижением подряд и самым резким падением почти за два года. Как отмечается, рост окладов продолжил отставать от инфляции. Номинальная заработная плата выросла на процент, до двух тысяч долларов США.

При этом потребительские цены в мае увеличились на четыре процента из-за роста цен на рис и другие продукты питания. Кроме того, на благосостоянии японцев отразилось снижение специальных доходов, включая премии и транспортные надбавки, на 18,7 процента.

Ранее сообщалось, что Япония опасается наихудшего экономического сценария, если Токио не сможет договориться с Вашингтоном по вопросу о пошлинах. Дело в том, что глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил этой азиатской стране 30-35-процентными пошлинами и вдобавок назвал ее очень жестким и избалованным торговым партнером.