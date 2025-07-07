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09:04, 7 июля 2025Ценности

Женщины массово начали худеть с помощью ChatGPT

Женщины массово начали использовать ChatGPT для похудения
Мария Винар

Фото: Freepik

Женщины массово начали худеть с помощью ChatGPT. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты портала обратили внимание на видео блогерши Кристины Гейчану из Швейцарии, Instagram-аккаунт (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) которой насчитывает 406 тысяч подписчиков. В нем она рассказала, что каждый день записывала для нейросети голосовые сообщения с информацией о том, что она съела и сколько калорий ей хотелось бы еще употребить. «В начале мне приходилось говорить ему количество калорий, белка и клетчатки в продуктах, которые я ем. Запомнив все параметры, он просто начал добавлять в рацион мои любимые продукты, например, йогурт и хлеб», — объяснила она и уточнила, что с таким подходом ей удалось сбросить за месяц семь килограммов.

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Кроме того, Гейчану отметила, что регулярно отправляла ChatGPT фото содержимого холодильника и просила дать рекомендации по питанию. «Честно говоря, его использование облегчило мою жизнь. Никакого подсчета калорий в голове, никакого стресса. Когда я достигла нужной цифры, я просто остановилась», — поделилась она своими впечатлениями.

Подписчики, в свою очередь, поделились своими мнениями в комментариях по поводу применения нейросетей в похудении. Оказалось, что многие из них обращаются к ним за помощью. «ChatGPT создал для меня еженедельную диету с синхронизацией цикла, и это просто потрясающе», «Я использую ChatGPT для диеты при инсулинорезистентности. Я уже сбросил 10 килограммов и смог решить свои проблемы», «Из нейросетей я беру идеи о том, как улучшить свое питание, обмен веществ и сбалансировать гормоны», — писали они.

В мае сообщалось, что девушки принялись оценивать свою сексуальность с помощью ChatGPT.

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