Жителей трех регионов России задержали за помощь Киеву

ФСБ: Жители трех регионов РФ помогали Киеву под влиянием мошенников

Сотрудники силовых структур задержали молодых россиян из трех регионов России, которые под влиянием телефонных мошенников помогали Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, четверо задержанных в возрасте от 21 до 33 лет делали фотографии и снимали на видео объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также совершали поджоги автомобилей силовиков и опоры ЛЭП. Все они – жители Челябинской, Ивановской и Тульской областей

В ходе допроса молодые люди пояснили, что стали жертвами мошенников. Они перевели на якобы безопасный счет различные суммы денег, после чего с ними через мессенджеры связались неизвестные. Собеседники представились сотрудниками правоохранительных органов и, угрожая уголовным дело за финансирование Вооруженных сил Украины, склонили россиян к совершению преступления.

Ранее жителей Сибири пытались массово склонить к государственной измене, приглашая участвовать в фейковых псевдопатриотических конкурсах.