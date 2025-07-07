Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:50, 7 июля 2025Силовые структуры

Жителей трех регионов России задержали за помощь Киеву

ФСБ: Жители трех регионов РФ помогали Киеву под влиянием мошенников
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники силовых структур задержали молодых россиян из трех регионов России, которые под влиянием телефонных мошенников помогали Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, четверо задержанных в возрасте от 21 до 33 лет делали фотографии и снимали на видео объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также совершали поджоги автомобилей силовиков и опоры ЛЭП. Все они – жители Челябинской, Ивановской и Тульской областей

В ходе допроса молодые люди пояснили, что стали жертвами мошенников. Они перевели на якобы безопасный счет различные суммы денег, после чего с ними через мессенджеры связались неизвестные. Собеседники представились сотрудниками правоохранительных органов и, угрожая уголовным дело за финансирование Вооруженных сил Украины, склонили россиян к совершению преступления.

Ранее жителей Сибири пытались массово склонить к государственной измене, приглашая участвовать в фейковых псевдопатриотических конкурсах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Чистки и политический хаос. Чем грозит Украине приостановка помощи США и как она обострила конфликт во властных кругах?

    Голый россиянин убегал от гаишников по проезжей части и попал на видео

    Жена Канье Уэста показала полуобнаженную грудь на камеру

    Популярный певец и 16-летняя дочь Пересильд перестали скрывать роман

    Никас Сафронов ответил на сообщения об установленном им рекорде по количеству штрафов

    Минюст США и ФБР раскрыли некоторые детали по делу Эпштейна

    Стало известно о смене тактики ВСУ по одной причине

    Россиянам назвали предел урезания премий

    Раскрыты планы Израиля после войны с Ираном

    Толпы спящих на полу пассажиров попали на видео в российских аэропортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости