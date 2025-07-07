В России выявили попытку массово склонить людей к госизмене

Жителей Сибири пытались склонить к госизмене через псевдопатриотические конкурсы

Жителей Сибири пытались массово склонить к государственной измене, приглашая участвовать в фейковых псевдопатриотических конкурсах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Новосибирской области.

По данным ведомства, информация о проектах распространялась через социальные сети. Участникам предлагали присылать фотографии стратегически важных объектов — мостов, переправ, железнодорожных переездов и промышленных предприятий — якобы для участия в конкурсах с денежными призами.

На самом деле проекты оказались фейковыми, а их организаторы таким образом пытались получить информации об инфраструктуре региона.

Ранее стало известно, что в 2025 году ФСБ вычислила пять пособников украинских спецслужб, поджигавших объекты транспорта и связи в Калужской области.