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09:47, 7 июля 2025Силовые структуры

В России выявили попытку массово склонить людей к госизмене

Жителей Сибири пытались склонить к госизмене через псевдопатриотические конкурсы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

Жителей Сибири пытались массово склонить к государственной измене, приглашая участвовать в фейковых псевдопатриотических конкурсах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Новосибирской области.

По данным ведомства, информация о проектах распространялась через социальные сети. Участникам предлагали присылать фотографии стратегически важных объектов — мостов, переправ, железнодорожных переездов и промышленных предприятий — якобы для участия в конкурсах с денежными призами.

На самом деле проекты оказались фейковыми, а их организаторы таким образом пытались получить информации об инфраструктуре региона.

Ранее стало известно, что в 2025 году ФСБ вычислила пять пособников украинских спецслужб, поджигавших объекты транспорта и связи в Калужской области.

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