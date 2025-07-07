Змея захотела зайти через окно в российскую больницу и залезла на второй этаж

На видео попала змея, которая залезла на второй этаж больницы во Владивостоке

Любопытная змея во Владивостоке попыталась пройти в детскую больницу через окно второго этажа. Увиденное пациенты засняли на видео, запись публикует Telegram-канал Svodka25.

На кадрах показано, как рептилия сидит на внешнем подоконнике за окном. Уже довольно темно, но змею отчетливо видно. В этот момент она приподнимается, как бы наблюдая, что происходит в комнате, и внимательно выискивает щели.

Как уточняется, пресмыкающееся заметили в детской больнице №2 на улице Приморской в районе Змеинки. «Пациенты были ошеломлены, когда заметили по ту сторону окна змею», — сказано в сообщении. Также под постом пользователи сети заявили, что это полоз. Он не считается ядовитым, однако его укус может быть болезненным.

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