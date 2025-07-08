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23:26, 8 июля 2025Бывший СССР

Буданов рассказал Зеленскому об «уязвимых местах» России

Зеленский заявил, что Буданов доложил ему об уязвимых местах в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) доложил Владимиру Зеленскому о якобы «уязвимых местах» в России. Об этом сам украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Был сегодня доклад руководителя ГУР по уязвимым местам, которые есть в России. Мы обсудили и процесс обменов, он продолжается — реализация договоренностей еще второй встречи в Турции», — отметил он.

По словам Зеленского, украинская сторона старается освободить как можно больше людей из российского плена.

Ранее Кирилл Буданов обратился к украинцам. Так, руководитель ГУР призвал мужскую часть населения страны перестать прятаться от территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и идти «реально защищать свое государство».

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