Дачников предупредили о наказании за рубку деревьев на участке

Юрист Русяев: За рубку деревьев на даче оштрафуют, если участок в особой зоне

Дачников могут оштрафовать за рубку деревьев на участке, если он находится в особой зоне. О наказании предупредил россиян юрист Илья Русяев, пишет RT.

Эксперт уточнил, что штраф рискуют получить те, кто незаконно срубает, повреждает или самовольно выкапывает принадлежащие лесному фонду деревья. Обычно растения на дачном участке к таким не относятся.

«А значит, собственник вправе распоряжаться произрастающей на участке растительностью, если только иное не установлено региональными или муниципальными актами», — пояснил Русяев.

Однако юрист отметил, что есть исключения. Некоторые дачные участки находятся в зоне с особыми условиями использования территории — например, в санитарно-защитной зоне. Тогда удаление деревьев придется согласовывать с администрацией и получать порубочный билет. Получается, что штрафом в 3000-4000 рублей накажут лишь тех, кто незаконно срубил растения, а не распоряжался своим имуществом.

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