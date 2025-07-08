Дочь Тутберидзе показала фото в откровенном купальнике

Фигуристка Диана Дэвис, представляющая Грузию в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, показала новую фотографию в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в красном откровенном купальнике. Фото было сделано на отдыхе в швейцарском Лугано. «Окруженная красотой, чувствую ее так же», — подписала пост Дэвис.

Дэвис и Смолкин представляют Грузию с сезона-2023/2024. Смену гражданства в мае 2023-го одобрил исполком Федерации фигурного катания России.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали седьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропустили.