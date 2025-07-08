Два китайских самолета опасно сблизились в небе над городом России

Aviaincident: Два китайских самолета опасно сблизились в небе над Красноярском

Два самолета китайских авиакомпаний допустили опасное сближение в небе над городом России. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 6 июля в районе Красноярска. Boeing 767 грузовой авиакомпании SF Airlines, летевший из Будапешта в Эчжоу, опасно сблизился с Airbus A35 перевозчика Air China, который следовал из Шанхая в Милан.

Уточняется, что воздушные суда летели навстречу друг другу. «Минимальный горизонтальный интервал составил девять километров», — отмечается в публикации. Несмотря на произошедшее, посадки обоих самолетов прошли благополучно.

Ранее пилоты самолета «Победы» подали сигнал срочности перед посадкой в Москве. Из-за течи топлива им пришлось садиться с одним работающим двигателем.